Heroinvergiftung: 23-jähriger Dealer kollabierte nach Festnahme

Mit Unterstützung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) traf die Polizei zwei nicht gemeldete Heroinsüchtige in der Linzer Unterkunft an. Bei einem 23-jährigen Afghanen konnten die Beamten in dessen Hosentasche 40 Gramm Heroin auffinden und sicherstellen. Unmittelbar nach der Festnahme kollabierte der junge Mann infolge einer Heroinvergiftung.

Er musste von der EGS ins Kepler-Universitätsklinikum gebracht werden, wo ihm mehrere Infusionen verabreicht wurden. Nach Verbesserung seines Gesundheitszustandes und der Entlassung aus dem Krankenhaus zeigte sich der Mann geständig: Er gab an, dass er anderen Süchtigen in Linz in Teilmengen von Heroin verschafft habe, wofür er pro Gramm einen Anteil erhalten habe.

Auf diese Weise habe er monatelang seinen exzessiven Heroinbedarf abdecken können. Der einschlägig Vorbestrafte wurde in die Justizanstalt Linz überstellt.

