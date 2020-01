Hermann Krist wird SP-Bezirksparteivorsitz abgeben

„Es ist der richtige Zeitpunkt um den Bezirk in jüngere und motivierte Kräfte zu legen. Die Wahlen im Herbst 2021 müssen gut vorbereitet sein“, sagt der ehemalige Nationalratsabgeordnete Hermann Krist (SP) zu seiner Entscheidung. Bei der Bezirkskonferenz Ende April, wird er sich nach 17 Jahren, nicht mehr zur Wahl stellen.

An seiner Stelle wird die Leondinger Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek kandidieren. Diese hält vorneweg eines fest: „Diese Funktion ist nur vorübergehend. Ich habe nicht vor in den Nationalrat zu wechseln, ich bin Bürgermeisterin in Leonding und will das auch nach 2021, sofern mich die Leute wählen, bleiben.“

Bis Herbst soll ein neuer Kandidat gefunden werden, der den Vorsitz dauerhaft übernimmt. Wann die Übernahme stattfinden soll, ist noch offen: „Das hängt auch davon ab, wie schnell jemand beruflich wechseln kann. Es sind ja nicht alle Berufspolitiker.“ Spätestens aber mit der Wahl 2021 soll der oder die Neue an der Spitze stehen, so Naderer-Jelinek weiter.

Die Verantwortung will sie sich mit ihrem Team, das sich gerade formiert, teilen: „Es ist wichtig, dass die Aufgaben auf mehreren Schultern verteilt sind.“ Linz-Land sei ein wichtiger und dynamischer Raum für die SPÖ: „Kinderbetreuung ist nicht nur in Leonding, sondern im ganzen Bezirk ein Thema. Hier können wir zeigen, dass wir gute Ideen haben.“

Die Weichen für diese interimistische Neuaufstellung wurden in einer aktuellen Sitzung bereits gestellt, neben Hermann Krist, hat sich auch das Präsidium für Naderer-Jelinek ausgesprochen. „Die Funktionäre sind diesem Vorschlag gefolgt und somit sollte einer professionellen Hofübergabe nichts mehr im Weg stehen“, sagt Krist.