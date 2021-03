Heller, freundlicher  so wird die neue "Linzerie"

An den Namen ("Linzerie") wird sich das Gewohnheitstier in den Menschen wohl noch etwas gewöhnen müssen. Mit dem neuen, deutlich helleren und damit freundlicheren Erscheinungsbild werden sich aber wohl alle schnell anfreunden, wenn nach zweijähriger Umbauphase Mitte Mai alle Tore der neu konzipierten Arkade in der Linzer Innenstadt aufgehen werden.