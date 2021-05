Hell und freundlich: "Die Linzerie wirkt, als wäre sie nun doppelt so groß"

"Eigentlich habe ich ja keine Zeit zum Plaudern", sagt Klaus Victor und blickt kurz von seiner Arbeit auf. Ein Berg an Hühnerfleisch liegt vor ihm, denn bei der heutigen Wiedereröffnung seines beliebten Lokals "Victor" will der 55-jährige Gastronom das servieren, was sich die Stammkunden gewünscht haben: Backhenderl mit Erdäpfel-Vogerlsalat.