Heißer Eintopf ergoss sich über Einjährige

Die Einjährige war auf dem Rücksitz im Wagen ihres Vaters mitgefahren, als es in der Wiener Straße zu dem Unglück kam. Neben dem Kindersitz auf der Rückbank stand ein ungesicherter Schnellkochtopf mit heißem, flüssigen Inhalt – laut Polizei vermutlich Eintopf. In einer Kurve löste sich der Deckel des Topfes und die heiße Flüssigkeit ergoss sich über das Kleinkind. Das Mädchen erlitt schwere Verbrennungen. Es wurde nach der Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum gebracht, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.