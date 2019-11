Hein will autofreie Rathausgasse testen

Eine autofreie Innenstadt ist eine grüne Vision, die sich in Linz wohl nicht flächendeckend spielen lassen wird. Aber zumindest in Ansätzen geht es jetzt in die Richtung.

Die Erfahrungen mit der noch „sehr jungen“ Fußgängerzone in der Pfarrgasse haben Hein dazu bewogen, weiter zu denken. Dort habe sich schon im ersten Jahr die Lebensqualität deutlich erhöht. Die Rathausgasse würde sich für eine weitere autofreie Zone anbieten. Im Sommer würden die Verkehrszahlen einen Versuch zulassen.

„Wegen des geringeren Verkehrs im Sommer wäre dies mit der späteren Situation, wenn alle Donaubrücken fertig sind, vergleichbar. Wir können die Zeit nun dazu nutzen, dies auch im Echtbetrieb zu testen und den Verkehr auf die Hauptverkehrsachsen zu bündeln“, so Hein. Die Einbahnregelung in der Neutorgasse müsse dazu umgedreht werden.

Grundsätzlich geht der Linzer Verkehrsreferent davon aus, dass spätestens nach Freigabe der Westringbrücke verkehrsberuhigende Maßnahmen im Bereich des Hauptplatzes gesetzt werden können.

Wenn es gelinge, den Durchzugsverkehr aus der inneren Stadt zu verbannen, dann würden die Altstadt und das Areal rund um das Alte Rathaus ihr Potential entfalten können. Schanigärten statt Autoschlange könnten das Bild dort prägen, ist Hein überzeugt.

Für einen autofreien Hauptplatz wird übrigens am Freitag dieser Woche demonstriert. Die "kreative Kundgebung" der Initiative „Hauptplatz Linz autofrei!“ beginnt um 16 Uhr auf der Fahrbahn vor dem Alten Rathaus.