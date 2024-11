Heeresspital in Hörsching wird ausgebaut

Wolfgang Havlicek hat im Heeresspital in Hörsching das Sagen.

Mit drei Kommandanten zählt der Fliegerhorst Vogler in Hörsching zu den bedeutendsten Heeresstandorten in Österreich. Neben dem Militärkommando Oberösterreich, der 4. Panzergrenadierbrigade sowie dem Kommando Luftunterstützung (LuU) verfügt Hörsching aber auch über einen weiteren unverzichtbaren Eckpfeiler für eine künftige Sicherheitsinsel im Land: eines von nur vier Heeresspitälern in Österreich.