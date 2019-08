Hausgeburt: Bange Sekunden für Eltern und Sanitäter

Vieles geht im Leben oft schneller als geplant - auch die Geburt von Patrick Ittensammer-Prinz. Um vier Uhr morgens spürte Mama Sabine, dass die Geburt unmittelbar bevorsteht und ihr Ehemann Andreas alarmierte umgehend die Rettung. Schon wenige Minuten nach Eintreffen der Rettungssanitäter erblickte der junge Erdenbürger das Licht der Welt.

Der kleine Patrick atmete jedoch nicht. Die Rotkreuz-Mitarbeiterinnen Anita Pihringer und Claudia Engertsberger erkannten den Ernst der Lage und leisteten sofort Erste Hilfe. „Als dann endlich der erste Schrei ertönte freuten wir uns alle“, erzählt Claudia Engertsberger. „Trotz professioneller Ausbildung und dem Wissen, was in so einer Situation zu tun ist, sind das bange Minuten“, schildert die hauptberufliche Rotkreuz-Sanitäterin jene Momente, die allen Beteiligten wohl lange in Erinnerung bleiben. „Als Patrick dann zu atmen begann, war das eine jener Situationen, die uns vor Augen führen, warum wir diesen Beruf so gerne machen.“

Der Ablauf einer Geburt ist Teil der Rettungssanitäter-Ausbildung. „Jedes Jahr kommen österreichweit etwa 25 bis 30 Babys in einem Rettungsauto des Roten Kreuzes oder zu Hause zur Welt“, verrät OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Aichinger Walter.