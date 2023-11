Hausbesorger und ihre wichtige Rolle

Aktuell beschäftigt die GWG 59 Hausbesorger, 75 Hausbetreuer und 14 Aushilfen. Sie sind erste Ansprechperson für die Mieter, was geschätzt wird. Die jüngste Mieterumfrage weise eine hohe Zufriedenheit für die Hausbesorger auf. Die besten Werte würden mit Abstand jene Häuser zeigen, die von den knapp 150 "Helfern" betreut werden.

Trotz Veränderungen und anderen Notwendigkeiten durch die Zeit will die GWG keineswegs von diesem "Service" abrücken. Man werde auch in Zukunft verstärkt auf den Einsatz von Hausbesorgern und Hausbesorgerinnen in den Wohnanlagen setzen, sagte GWG-Geschäftsführer Nikolaus Stadler bei der jährlichen Betriebsversammlung, bei der langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt wurden.

"Verlängerter Arm"

Das mag insofern verständlich sein, als die Hausbesorger als der verlängerte Arm der Hausverwaltung sowie das "Gesicht" der GWG gelten und somit viel zur hohen Kundenzufriedenheit beitragen würden.

Auch als Gesprächspartner für die Mieter wären sie wichtig. "Vielfach sind gerade sie es, die kleine Streitigkeiten zwischen den Bewohnernklären und damit zu einem harmonischen Miteinander einen wertvollen Beitrag leisten", sagte GWG-Geschäftsführer Wolfgang Steiger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper