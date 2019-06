Hausärztemangel trifft Senioren besonders hart

Auf den ersten Blick scheint der Mangel nicht recht groß zu sein. Doch wenn wie in Linz neun der 87 Hausarztpraxen mit Kassenvertrag nicht besetzt sind, so bedeutet das, dass für Tausende Menschen die ärztliche Versorgung sehr schwierig geworden ist.

Besonders betroffen sind nun in Linz die Stadtteile Neue Heimat und Franckviertel. In beiden Vierteln leben viele ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind, dass sie zu einem Arzt in einem anderen Stadtteil ausweichen könnten.

Zudem ist es schwierig, bei einem anderen Hausarzt als Patient unterzukommen. Ausgenommen sind Notfälle. Die darf der Arzt laut Ärztekammer nicht abweisen. Ob der Mediziner einen Menschen als Dauerpatienten akzeptiert, kann er aber selbst entscheiden. "Viele Ärzte sind schon an der Grenze der Belastbarkeit", sagt Wolfgang Ziegler, der Obmann der Allgemeinmediziner in der oberösterreichischen Ärztekammer.

Im Stadtteil Neue Heimat ist im vergangenen Jahr ein Hausarzt in Pension gegangen. Nachfolger gab es keinen. Jetzt geht ein weiterer Allgemeinmediziner in der Neuen Heimat in den Ruhestand. Vier weitere Hausärzte in der Neuen Heimat nehmen nach derzeitigem Stand aber keine weiteren Dauerpatienten auf.

Ebenso zugespitzt hat sich die Situation im ebenfalls von vielen Senioren bewohnten Stadtteil Franckviertel. Dort hatte man gehofft, dass die Situation durch das geplante Primärversorgungszentrum (eine Art Gruppenpraxis) in der neuen Wohnanlage Grüne Mitte besser wird. Vier Ärzte sollten dort arbeiten. Doch schon vor dem Start scheiterte das Vorhaben, da Ärzte absagten. "Wir kontaktieren interessierte Ärzte, doch haben wir bis jetzt keine Zusage", sagt Franz Kiesl, der in der Gebietskrankenkasse zuständige Ressortdirektor.

Angesichts der zugespitzten Situation bei den Hausärzten hat die Gebietskrankenkasse gemeinsam mit der Ärztekammer verschiedene Initiativen gestartet. "Wir haben mit der Ärztekammer flexible Arbeitszeitmodelle entwickelt, sodass ein Bewerber nicht allein eine volle Stelle übernehmen muss, sondern auch im Team arbeiten kann", sagt Direktor Kiesl.

Schnupperlehre für Studenten

Ein Grund für den Hausärztemangel sei auch, dass Medizinstudenten in ihrer Ausbildung im Krankenhaus keinen Einblick in eine Hausarztpraxis bekommen. "Wir zahlen den jeweiligen Studenten ein Entgelt und honorieren auch die Ärzte, die solche Studenten in ihrer Vertragspraxis schnuppern lassen", sagt Direktor Kiesl.

Die Verdienstmöglichkeiten für Hausärzte seien gut, wirbt der Gebietskrankenkassen-Mann für Ärztenachwuchs: "Ein Hausarzt mit Kassenvertrag kommt ohne Hausapotheke in Oberösterreich auf ein durchschnittliches Jahresnettoeinkommen von 90.000 Euro. Da sind schon alle anderen Kosten etwa für Personal und Infrastruktur und die Steuern abgezogen."

Die Ärztekammer wirbt seit geraumer Zeit auch mit Zeitungsinseraten um Hausärzte. Hausarztsprecher Ziegler, der Gemeindearzt in Kremsmünster ist, sagt: "Es ist ein schöner und abwechslungsreicher Beruf." Doch vorerst ist die Perspektive trotz der neuen Medizinfakultät an der Linzer Kepler-Uni noch trüb. "Bis 2023 gehen zahlreiche Ärzte in Oberösterreich in Pension. Dann werden die ersten Linzer Medizinabsolventen fertig", sagt Hausärztesprecher Ziegler.

Artikel von Erhard Gstöttner Lokalredakteur Linz e.gstoettner@nachrichten.at