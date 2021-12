Haubenköche kochen in Linz zum Mitnehmen auf

Außergewöhnliche Situationen brauchen außergewöhnliche Ideen. Das ist auch die Intention des Projektes "#upperstreetfood", das nach der erfolgreichen Premiere im März in Wien nun ab Freitag dieser Woche auch in Linz zu genießen ist.

Haubenköche aus ganz Oberösterreich kochen in der Landeshauptstadt an drei Wochenenden Speisen zum Mitnehmen. "Wenn die Menschen nicht zu uns kommen können, dann wollen wir ihnen die oberösterreichische Küche auf diesem Weg näher bringen", sagt Thomas Hofer vom Bergergut in Afiesl, Initiator des Projektes.

Diese Woche geht es los. Am 3. und 4. Dezember gibt es jeweils von 12 bis 18 Uhr die Haubenküche zum Mitnehmen im Muto (Altstadt 7) und im Göttfried (Hofgasse 5). Hofer kocht mit Hausherr Werner Traxler im Muto, Christian Göttfried hat Philip Rachinger (Ois im Mühltalhof) und Sören Herzig (Wien) bei sich zu Gast. Abholung ist nur mit FFP2-Maske erlaubt.

Auf dem Takeaway-Speiseplan für das erste Wochenende stehen beispielsweise Gansl-Kebap und gebackene Entenknödel von Philip Rachinger, im Muto gibt’s Grammelknödel mit Pfefferonikraut von Thomas Hofer, und Schokolade trifft Sanddorn bei Werner Traxler. Christian Göttfried bietet seine Blunzn-Maki an. Der Preis: 13 Euro Hauptspeise, 9 Euro Desserts. Alle Detailinfos finden Sie hier.