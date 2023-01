"Hatte es eilig": Raser mit 200 km/h auf der A1 gestoppt

Der 22-jährige Ukrainer war am Mittwochvormittag mit seinem PS-starken Fahrzeug auf der A1 in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Im Bereich Ansfelden erreichte sein Bolide mehrmals eine Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h. Eine Streife der Landesverkehrsabteilung nahm die Nachfahrt auf und stoppte den Lenker am Knoten Linz.

Mehrere Anzeigen

Der 22-Jährige wird wegen mehrerer Übertretungen angezeigt, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben und der Führerschein vor Ort abgenommen. Auf die Frage, warum er denn so schnell gefahren sei, gab der junge Mann an, es eilig zu haben.

Erst Ende Dezember war ein Raser mit 225 km/h auf der Westautobahn gestoppt worden. Er hatte fast zwei Promille Alkohol im Blut – die OÖN berichteten.

Rasern drohen strengere Strafen

Künftig drohen Rasern wie dem jungen Mann strengere Strafen. Eine entsprechenden Gesetzes-Novellen hat das Verkehrsministerium Anfang Dezember in eine sechswöchige Begutachtung geschickt. So sollen Fahrzeuge von Rasern sollen künftig beschlagnahmt und in weiterer Folge versteigert werden, etwa wenn das Tempolimit außerhalb des Ortsgebiets um mehr als 70 km/h überschritten wird.

Mehr zum Thema Innenpolitik Maßnahmen gegen Raser: "Tatwaffe" Auto soll künftig beschlagnahmt werden WIEN. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) präsentierte am Montag neue Maßnahmen, die Raser einbremsen sollen. Maßnahmen gegen Raser: "Tatwaffe" Auto soll künftig beschlagnahmt werden

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper