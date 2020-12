Hase ist wieder mehr gefragt

Für Marlene Jagersberger ist das nicht zu verstehen. Denn ein Hase schmecke hervorragend und sei ernährungsphysiologisch ein Top-Lebensmittel, so die Diätologin vom Team "Schmeck’s" des Genusslandes Oberösterreich. In einer Zeit, in der regionale und gesunde Lebensmittel wieder stärker gefragt werden, sieht der Linzer Bezirksjägermeister Engelbert Zeilinger Jäger als Lebensmittelunternehmer. Sie würden ihr Wild direkt und kundenorientiert vermarkten. Generell zeichne sich Wildfleisch durch hohen Eiweiß-, niedrigen Fettgehalt und die Fettsäuren aus. Das gelte vor allem auch für den Feldhasen.

Infos: wild-oesterreich.at

