Harley-Fahrer mit großem Herz

Um Spenden zu sammeln, sind die Biker auf ihren Charity-Touren unterwegs. Der nächste Stopp ist am Sonntag in Kematen an der Krems. Der Kematner Toni Aichenauer, der selbst an einer Muskelkrankheit leidet, ist auch engagierter Spendensammler. "Es würde mich freuen, am Sonntag von 12.30 bis 14 Uhr viele spendenfreudige Gäste in meiner Heimatgemeinde begrüßen zu können. Wir erwarten rund 150 Harleyfahrer", sagt Aichenauer, der die Veranstaltung organisiert und ergänzt: "Aufgrund der Pandemie konnten keine Veranstaltungen abgehalten werden, deshalb schmolzen die Reserven des Fonds. Umso wichtiger ist, dass am Sonntag viele ihr Herz öffnen."