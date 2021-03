Happy Fit mit neuen Standorten in Linz und Enns

Dieses Gefühl kennt auch Sven Decker, Geschäftsführer von Happy Fit. Neben Lockdown-Aktionen in Steyr, wo unter freiem Himmel kostenlose Trainingsmöglichkeiten geboten werden, stellt sich Decker auch in Enns und in Linz-Dornach auf das Ende des Corona-Lockdowns ein.

In Enns hat Decker ein neues Premium-Studio eröffnet, das nach dem Ende der Sperrphase auf 1300 Quadratmeter ein modernes Gym-Erlebnis bietet. "Bis es so weit ist, können Mitglieder auch hier Solarium und Wassermassage-Liege unter Einhaltung der geltenden Hygienemaßnahmen kostenlos nutzen", sagt Decker, dessen Team schon jetzt für Rundgänge und Anmeldungen in Enns zur Verfügung steht.

Startklar ist nach der Übersiedlung aus der F10 Sportfabrik nahe des Pleschingersees auch das neue Happy-Fit-Studio in Linz-Dornach, das in den Räumlichkeiten des Motorradhändlers Schuller in der Freistädter Straße 336 untergebracht ist. Für Sven Decker ist die neue Location mit seinen bis zu 14 Meter hohen Räumlichkeiten "inklusive Pöstlingbergblick" eine Bereicherung. Grundsätzlich hofft er, dass der Lockdown für die Fitnessbranche bald beendet wird.

