Handyraub und brutale Schlägerei: Zwei Jugendliche in Haft

Die beiden jungen Männer und ein weiterer Komplize hatten einem Tschetschenen am Samstag gegen zwei Uhr früh an der Ecke Hofgasse ein Handy aus der Hand gerissen, das der 27-Jährige zuvor in einem Lokal mitgehen hatte lassen. Daraufhin kam es zu einem Handgemenge, wobei der Tschetschene zur Boden geschlagen und gegen Körper und Kopf getreten wurden. Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er später im Krankenhaus behandelt werden musste, nahm aber nichtsdestotrotz die Verfolgung des Trios auf.

Zeugen hatten mittlerweile eine Polizeistreife, die auf dem Hauptplatz unterwegs war, auf die Schlägerei aufmerksam gemacht. Die Beamten stoppten den 27-Jährigen und befragten ihn. Von den drei Geflüchteten fehlte aber vorerst jede Spur. Eine Linzer Wirtin brachte die Polizei schließlich auf die richtige Fährte. Die Frau meldete kurze Zeit nach dem Vorfall den Diebstahl ihres Handys. Eine Ortung führte die Polizei zu einer Adresse im Raum Kirchdorf. Bei der sofortigen Nachschau konnten zwei der drei Verdächtigen erwischt werden. Die Burschen gaben zu, mit der Rangelei in der Altstadt in Verbindung zu stehen. Sie wurden festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Linz gebracht.

Auch der dritte Flüchtige, ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land, konnte bald ausgeforscht werden. Bei der Nachschau an dessen Wohnadresse wurde auch das gestohlene Mobiltelefon sichergestellt. Neben Anzeigen wegen Suchtmittel und Raub werden zwei der drei Jugendlichen auch nach dem Waffengesetz angezeigt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Linz ordnete diese die Einlieferung der Burschen in die Justizanstalt Linz an.

