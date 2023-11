"Handwerker-Masche": Diebe verschaffen sich in Linz Zutritt zu Wohnungen

Er hätte den Auftrag, Messungen wegen Schimmelbildung durchzuführen - mit diesen Worten verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter am Dienstag gegen Mittag Zutritt zur Wohnung eines 90-Jährigen in der Lüfteneggerstraße. Indem er die Bewohner ablenkte, konnte sich ein weiterer unbekannter Täter durch die unversperrte Tür in die Wohnung schleichen, sie durchsuchen und Schmuck und Bargeld in fünfstelliger Höhe stehlen - was erst am Tag darauf bemerkt und angezeigt wurde.

Ähnlich trug es sich, wie dann bekannt wurde, etwa eine halbe Stunde davor in der Salzburger Straße zu. Dort hatten sich die Täter mit demselben Märchen Zutritt zur Wohnung einer 65-Jährigen verschafft. Kurz nachdem der vermeintliche Handwerker weg war, bemerkte die Linzerin, dass eine Schmuckkassette fehlte. Sie sei sich sicher, dass ein zweiter Mann die Wohnung betreten hatte, während der Handwerker sie ablenkte, gab die Frau gegenüber der Polizei an.

Die Polizei warnt deshalb eindringlich davor, nicht angekündigte Handwerker in die Wohnung zu lassen. Im Zweifelsfall am besten Vermieter oder Hausbesorger kontaktieren und nachfragen, ob Arbeiten in Auftrag gegeben wurden.

