Handel und Gastro sollen kinderfreundlicher werden

Im Herbst eröffnet Eiler Schuhe den vierten Standort in der Linzer Innenstadt. Wo genau, wollte Geschäftsführer Peter Bangelmeier noch nicht verraten, es soll aber ein "kinderfreundliches" Geschäft werden. Damit meint er einerseits das Warenangebot, will er doch auf 200 Quadratmetern nicht nur Kinderschuhe, sondern auch Kindermode anbieten. Andererseits soll das Einkaufen für Kinder zum Erlebnis werden, so wie er es als Kind etwa im Spielwarengeschäft Beyerl erlebt hat. "Dieses Angebot muss über den Verkauf hinausgehen und vielmehr für Kinder erlebbar sein. Es braucht Zonen, in der sich Kinder aufhalten und spielen können", sagt Bangelmeier. Ob das legendäre Karussell aus dem Stammhaus ein Comeback feiert, ließ er noch offen.

Beratung für Geschäfte

Eiler Schule ist der erste "Kinder willkommen"-Partnerbetrieb auf der Linzer Landstraße. Mit der Aktion will Familienbund-Obmann Martin Hajart (VP) die Innenstadt kinderfreundlicher machen, auch um damit mehr Familien anzuziehen, die wiederum Kaufkraft bringen. Der Familienbund bietet diesbezüglich Beratung und Packages für eine kinderfreundliche Ausstattung von Handel und Gastro an.

Auch für ein zweites Familienangebot konnte Hajart prominente Unterstützung gewinnen. Olympia-Kanutin Viktoria Schwarz, selbst Mutter eines einjährigen Sohnes, will die psychische und physische Gesundheit der Eltern durch Sport stärken. Konkret lädt sie ab 19. Juli an fünf Terminen zum Kinderwagen-Lauftreff und Workout an die Donaulände. "Als Mama weiß ich, wie schwierig es ist, zwischen Windeln, Stillen, Flascherl und Brei im Babyalltag nicht auf sich selbst zu vergessen. Als Sportlerin weiß ich aber auch, wie sehr Bewegung hilft, wieder ins emotionale Gleichgewicht zu finden und den Kopf freizubekommen", sagt Schwarz.

Die ÖVP fordert zudem im nächsten Gemeinderat einen Aquapark für den Pichlinger See. Durch diesen schwimmenden Geschicklichkeitsparcours soll das Naherholungsgebiet attraktiver werden.

Autor Christian Diabl Christian Diabl

