Hana und Mateo sind beliebteste Vornamen

2100 Kinder haben im vergangenen Jahr in Linz das Licht der Welt erblickt. In der Rangliste der Namen gibt es zwar Dauerbrenner wie Paul, die offenbar keiner Mode unterliegen oder besser gesagt nie aus der Mode kommen, aber insgesamt hat die Stadtforschung die Namen etymologisch zusammengefasst. Das erklärt auch, warum mit Hana zum Beispiel bei den Mädchen ein Name an der Spitze liegt, den die meisten wohl eher als Hannah geschrieben hätten. "Indem wir die Namen zusammengefasst haben, wurden auch die Migrationshintergründe berücksichtigt", erklärt Bürgermeister Klaus Luger.

Zur Veranschaulichung: Die 31 Mädchen, die im Vorjahr Hana genannt wurden, setzen sich aus Hana (11), Anna (6), Hanna (6), Hannah (4), Jana (2), Ana (1) und Hanne (1) zusammen. Die 26 Buben, die Mateo heißen, bestehen aus Mateo (9), Matteo (8), Matheo (5), Matei (3) und Matej (1).

Namensgebung unterliegt Moden

Für Bürgermeister Luger zeigt an der Namensgebung zum einen, dass Linz eine multikulturelle Stadt ist, und zum anderen, dass gewissen Moden erkennbar sind, wenn es darum geht, wie Mütter und Väter ihre Kinder nennen. "Die Namensgebung unterliegt immer Moden, was sich auch daran zeigt, dass Spitzenreiter von früher plötzlich kaum mehr auftauchen", so Luger. Eine Ausnahme sei Paul, der immer noch unter den Top 10 liegt.

Die beliebtesten Vornamen im Detail:

Mädchen:

Hana (31) Sophia (29) Emilia (27) Marie (20) Sara (15) Elena (14) Lina (14) Amelia (13) Lea (12) Lena (12)

Buben:

Mateo (26) Luca (20) Elias (17) Paul (16) David (14) Yusuf (14) Leon (14) Adam (13) Emilio (13) Jonas (13)

