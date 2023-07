Halbe "Mobilitätswende" geht auf Konto der Linzer

Ob die am Montag präsentierten Zahlen der landesweiten Mobilitätserhebung eine Trendwende zeigen, weg vom Auto hin zur sanften Mobilität, darüber scheiden sich die politischen Geister. Wie berichtet, ging der Anteil des Motorisierten Individualverkehrs (MIV), also vor allem des Autos, am Verkehrsmix zwischen 2012 und 2022 leicht zurück, Radfahren und Zufußgehen stiegen an, der öffentliche Verkehr stagnierte.