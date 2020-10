Die Nibelungenbrücke ist wieder einmal in Diskussion. Ein verkehrspolitisches Nadelöhr, dem vor allem im Hinblick auf den Radverkehr die großen Visionen fehlen. Derzeit werden – wieder einmal – nur Projekte aus den Schubladen gezaubert, die es schon länger gibt. So geschehen diese Woche durch den zuständigen Vizebürgermeister Markus Hein (FP), der sich an die Zusatzrampen für Radfahrer auf der Linzer Seite der Brücke erinnert hat.