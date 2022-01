HAK Auhof lädt zum digitalen Tag der offenen Tür

Am 21. Jänner, ab 14 Uhr, haben Interessierte die Möglichkeit, die Schule näher kennenzulernen.

Digital werden diese in Kleingruppen von "Schülerguides" durch das Schulgebäude und Themenräume geführt. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich bei Schülern und Lehrern über die verschiedenen Ausstellungsschwerpunkte zu informieren. Eine Anmeldung zum Tag der offenen Tür ist bis zum 19. Jänner per Mail an offeneTuer@hakauhof.at möglich. Weitere Informationen gibt es online unter hakauhof.at.