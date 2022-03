Hajart wird neuer Linzer ÖVP-Chef

Seit vergangener Woche zeichnet sich dieser Wechsel (wie von den OÖN mehrfach berichtet) ab, gestern wurde er auch von den Linzer VP-Parteigremien einstimmig abgesegnet. Martin Hajart, derzeit noch Büroleiter von Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander, kehrt in die Linzer Stadtpolitik zurück und folgt Bernhard Baier als Vizebürgermeister und geschäftsführender Stadtparteiobmann nach. Baier wird bekanntlich einer der neuen Geschäftsführer der OÖ Wohnbau, das wurde in der gestrigen Aufsichtsratssitzung beschlossen.

Trat Baier gestern noch alleine vor die Presse, um seinen Rücktritt bekanntgab, waren Baier und Hajart heute als Duo unterwegs. Zu Beginn wünschten sich beide alles Gute für ihre künftigen Aufgaben. „Ich bin dankbar für das große Vertrauen, dass mir entgegengebracht wird. Ich werde mich voller Kraft für Linz und die Stadtpolitik einsetzen“, sagt der 38-jährige Hajart. Am 17. März steht seine Fraktionswahl im Gemeinderat am Programm, Baier beginnt seinen neuen Job am 18. März.

"Will Linz-Politik machen"

Hajarts Ziel für seine Aufgabe in der Linzer Stadtpolitik: "Das ist klar: Linz- Politik - und sonst nichts. Gerade in einer Phase, in der so viel über Parteipolitik gesprochen wird, werde ich für diese Stadt arbeiten." Das Team der Linzer ÖVP bleibt unverändert.

Ein gemeinsamer Fahrplan für die politische Periode soll bei einer Linz-Klausur am Wochenende nach seiner Angelobung erarbeitet werden, so Hajart. Die Herausforderungen im Verkehrsbereich seien große: "Es steht uns eine Mobilitätswende bevor."

Das kommunalpolitische Pflaster ist für Hajart als ehemaliger VP-Gemeinderat und -Klubobmann kein Unbekanntes. Zuvor war er im Büro von Vizebürgermeister Erich Watzl (jetzt Landesamtsdirektor) und dessen Nachfolger Bernhard Baier tätig. Hajart ist verheiratet und hat zwei Kinder, an der JKU hat er Finanzwissenschaften studiert.