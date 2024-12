Hajart will Bewohnerparken im neuen Jahr ausbauen

Hajart will einen Teil der Parkplätze ausschließlich für Bewohner reservieren.

Für Linz sind Bewohnerparkplätze eine Neuerung. Nur in der verkehrsberuhigten Domgasse gibt es bereits welche. In diesen Zonen dürfen nur Anrainer parken, die über eine Bewohnerparkkarte verfügen. Der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart will die Zonen 2025 ausbauen.

Bewohnerparkplätze soll es bald auch rund um das LASK-Stadion auf dem Froschberg geben, wo Anrainer über hohen Parkdruck klagen, in der Lüfteneggerstraße und in der Lustenauerstraße, wo durch die Baumpflanzoffensive der Stadt Linz Stellplätze weggefallen sind. Voraussetzung dafür ist, dass die Anrainer das auch wollen, so Hajart.

Quer- statt Längsparkplätze

Im Kaplanhofviertel sieht Hajart die Möglichkeit, bei besonders breiten Straßen von Längs- auf Querparkplätze umzustellen und damit zusätzliche Parkplätze zu schaffen. Helfen soll auch ein digitales Parkleitsystem, das schon an den Stadteinfahrten freie Plätze in Tiefgaragen anzeigt und den Parkplatzsuchverkehr reduzieren soll.

Weitere wichtige Projekte des Verkehrsressorts sind die Fertigstellung des Radweges in der Lederergasse, die Generalsanierung der Pachmayrstraße in Urfahr, das Radweg-Provisorium auf der Nibelungenbrücke und die Ausarbeitung des Verkehrskonzeptes für Urfahr-Zentrum.

Maßnahmen gegen Angsträume

Die Beleuchtungsoffensive soll auch 2025 fortgesetzt werden. Einerseits soll die bestehende Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt werden, andererseits Angsträume beispielsweise in schlecht beleuchteten Parks beseitigt werden.

Autor Christian Diabl Christian Diabl