Hajart präsentiert "Putzplan" für Linz

Gemäß dem Slogan "Für saubere Stadtpolitik" will VP-Bürgermeisterkandidat Martin Hajart in allen Bereichen der Stadt gründlich aufräumen. Er sieht Linz in Anspielung auf die LIVA-Affäre an einer Weggabelung zwischen "rotem Sumpf" und einem echten Neuanfang. Hajart verspricht Ehrlichkeit und will das verlorene Vertrauen in die Politik wieder zurückgewinnen.

Ein Wahlprogramm will die Volkspartei erst Mitte Dezember präsentieren, allerdings kristallisieren sich vier große Themenbereiche heraus. In der Integrationspolitik kritisiert Hajart die Linzer SPÖ scharf, die radikalen und rückwärtsgewandten Strömungen unter den migrantischen Vereinen den Hof machen würde. Der VP-Kandidat will eine verpflichtende Integration in Linz nach belgischem Vorbild. Dort muss jeder Zuwanderer einen Integrationsprozess durchlaufen, bei mangelnder Bereitschaft gibt es Sanktionen. "Für mich zählt nicht, woher man kommt, sondern wie man ist", sagt Hajart.

Zweites verpflichtendes Kindergartenjahr

Zweiter Schwerpunkt ist Bildung. Hajart will ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr für Kinder, die nicht ausreichend Deutsch sprechen. In der Mittelschule sollen die Leistungsgruppen wieder eingeführt werden. Drittens widmet sich Hajart der Wirtschaftspolitik. Die Industrie soll durch schnellere Behördenverfahren, Abbau der Bürokratie und eine gute Infrastruktur am Standort gehalten werden. Den Handel will Hajart durch die im Innenstadtkonzept vorgeschlagenen Maßnahmen stärken, wie die Fußgängerzone in der südlichen Landstraße. Außerdem soll ein digitales Parkleitsystem mühsame Parkplatzsuche vermeiden.

Konferenz des Großraums Linz

In seinem eigentlichen Ressort, dem Verkehr will Hajart die Gemeinden um Linz stärker einbinden, um die Verkehrsprobleme der Landeshauptstadt zu lösen. Dafür will er zu einer Konferenz des Großraums Linz einladen, auch um gegenüber Bund, Land und ÖBB geeinter auftreten zu können. Die vielen vorliegenden Konzepte im Öffentlichen Verkehr, wie die O-Busse in den Linzer Süden oder die Verlängerung der Straßenbahn bis zum Pichlingersee sollen endlich umgesetzt werden. In der Stadtplanung vermisst Hajart große Visionen und kritisiert anlassbezogene Umwidmungen.

Wie seine Vorschläge finanziert werden sollen, lässt Hajart weitgehend offen. "Wir müssen schauen, dass wir die Wirtschaft pushen, dann steht Linz auch finanziell besser da", sagt Hajart.

Autor Christian Diabl Christian Diabl