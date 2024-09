Hajart legt Aufsichtsratsmandat in der Linz AG zurück

Überraschende Ankündigung heute im Gemeinderat: Der bisherige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Linz AG, Vizebürgermeister Martin Hajart (VP), wird seine Funktion zurücklegen. Das gilt auch für seine anderen Aufsichtsratsposten bei städtischen Unternehmen, konkret den Linz Linien und dem Flughafen Linz. Die Nachfolger sollen bis zur jeweils nächsten Sitzung der Gremien nominiert werden.

Hajart zieht damit die Konsequenzen aus der LIVA-Affäre, die bekanntlich zum Rücktritt von Klaus Luger als Bürgermeister und zur Neuwahl am 12. Jänner geführt hat. Es brauche eine schonungslose Debatte darüber, was falsch gelaufen ist und was nicht, spricht Hajart die umstrittene Doppelrolle Lugers an, der als Bürgermeister Eigentümervertreter und gleichzeitig Vorsitzender des Aufsichtsrats, also des Kontrollgremiums, war.

Diskussion um Luger-Nachfolge

In den letzten Tagen wurde SP-intern diskutiert, ob Vizebürgermeisterin Karin Hörzing oder Bürgermeisterkandidat und - seit heute - Vizebürgermeister Dietmar Prammer Lugers Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Linz AG übernehmen soll. Hajart wirft der SP deshalb vor, dass es ihr nur um den Machterhalt und die Besetzung von Posten gehe. Er hingegen wolle seine Tätigkeit als Mitglied der Linzer Stadtregierung klar von der Kontrolle in den städtischen Unternehmen trennen. „Nach den roten Machenschaften rund um das System Luger ist es nun höchst an der Zeit für einen echten Neuanfang. Mit mir wird es keine Mauscheleien im Rathaus-Hinterzimmer geben", sagt Hajart.

Neues Regelwerk

Hajart fordert ein zudem neues Regelwerk für die inhaltliche Verantwortung der jeweiligen Stadtregierungsmitglieder für ausgelagerte Unternehmen einerseits und die Notwendigkeit einer externen Kontrolle andererseits. Er schlägt daher eine Anpassung der Geschäftsverteilung des Stadtsenats vor.

Autor Christian Diabl Christian Diabl