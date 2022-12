Hagenauer gewinnt Ottensheim-Wahl deutlich, muss aber in Stichwahl

Ein spannender Wahltag in Ottensheim endete gestern mit einer noch spannenderen Ausgangslage für die Stichwahl: ÖVP-Kandidatin und Vizebürgermeisterin Maria Hagenauer erreichte mit 1283 Stimmen und 45,66 Prozent klar den ersten Platz. Ihre stärkste Konkurrentin, Michaela Kaineder von der Bürgerliste PRO Ottensheim, kam mit 1011 Stimmen und 35,98 Prozent auf den zweiten Platz. Weit abgeschlagen landete SPÖ-Kandidatin Gabriele Plakolm-Zepf mit 362 Stimmen und 12,88 Prozent auf Rang drei, vor Helmut Kremmaier, der für die FPÖ 154 Wähler mobilisieren konnte und 5,48 Prozent erreichte.

Siegerinnen sind zufrieden

Da keine Kandidatin über die 50 Prozent gekommen ist, müssen sich die Ottensheimer am 18. Dezember in einer Stichwahl zwischen Hagenauer und Kaineder entscheiden. Die beiden Kandidatinnen sind mit ihrem Ergebnis jeweils „sehr zufrieden“, wie sie im Gespräch mit den OÖN sagten.

"Alle Kräfte mobilisieren"

„Es hat mich gefreut, dass mich so viele Ottensheimer unterstützt haben“, sagt Hagenauer. Natürlich wäre ihr Wunsch gewesen, es im ersten Wahlgang zu schaffen, aber man werde jetzt noch alle Kräfte mobilisieren. „Ich hoffe, dass ich das Vertrauen bekomme und weiterarbeiten kann“, sagte Hagenauer, die die Amtsgeschäfte als Vizebürgermeisterin bereits seit dem Tod vom 2021 gewählten Franz Füreder interimistisch führt.

"Froh über die Stichwahl"

Verhindern kann das nur noch Michaela Kaineder. „Ich bin froh, dass meine frische Herangehensweise auf so große Resonanz gestoßen ist und wir in die Stichwahl gehen“, sagte sie. Man werde in den nächsten zwei Wochen noch einmal alles geben und viele Gespräche führen. Dass sie zehn Prozent hinter ihrer Konkurrentin liegt, störte sie nicht. Das sei ihre erste Runde als Kandidatin.

Enttäuschung bei SPÖ und FPÖ

Bei SPÖ und FPÖ ist die Enttäuschung hingegen groß. „Schade, dass wir nicht zulegen konnten“, sagte SPÖ-Kandidatin Gabriele Plakolm-Zepf. Es sei schwierig, wenn es zwei so dominante Blöcke gebe. Der „klasse“ Wahlkampf sei nicht so angenommen worden, wie erhofft. Von einem „alles andere als berauschenden“ Ergebnis sprach FPÖ-Kandidat Helmut Kremmaier. Er habe zwar geringfügig besser abgeschnitten als bei der Gemeinderatswahl vor einem Jahr, hätte sich aber mehr erwartet. „Die ÖVP hat alles auf einen Zweikampf zugespitzt und das ist aufgegangen“, sagte Kremmaier. Eine Wahlempfehlung wollten die beiden unterlegenen Kandidaten nicht abgeben.

Niedrige Wahlbeteiligung

Auffallend niedrig war die Wahlbeteiligung. Lediglich 73,02 Prozent der 3873 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Bei den letzten beiden Bürgermeisterwahlen waren es deutlich über 80 Prozent. Eine Erklärung dafür haben beide Stichwahlkandidatinnen nicht. „Das müssen wir wohl hinterfragen“, sagt Hagenauer.