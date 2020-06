Gutgläubige Pensionisten ließen Frau und Kind ins Haus - und wurden bestohlen

Es war gegen 11.30 Uhr, als die Bettlerin gemeinsam mit ihrem etwa sechs Jahre alten Sohn bei der Hauszufahrt des Paares auftauchte. Die Frau bat die beiden Pensionisten um Geld und Essen.

Der 76-jährige Bewohner und seine 73-jährige Frau wollten der Mutter und ihrem Kind helfen, indem sie die zwei in ihr Haus ließen. Während die Frau auf der Toilette war, bereitete der Pensionist dem Kleinen Essen in der Küche zu.

Nachdem sich die Unbekannten verabschiedet und das Haus verlassen hatten, bemerkte das Paar, dass es Opfer von Dieben geworden war.

Sowohl in der Geldbörse der 73-Jährige als auch in einem Aktenordner fehlte Geld. Von der Frau und dem Kind fehlt bislang jede Spur, so die Polizei.

