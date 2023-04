Gute Arbeitsmarktlage senkt Sozialhilfe

"Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen und der Wirtschaftlage sowie die Zahl der Sozialhilfebezieher verhalten sich wie kommunizierende Gefäße", sagt Vizebürgermeister Karin Hörzing (SP). Das bilde sich auch in der aktuellen Bilanz der Sozialhilfe für das vergangene Jahr ab.

Wichtigste Kennzahl: Der rückläufige Trend bei der Sozialhilfe setzte sich nach 2021 auch 2022 weiter fort. Während im Vergleichszeitraum 2021 noch 2.100 Haushalte in Linz die Sozialleistung bezogen, sank der Wert im Vorjahr um zwölf Prozent auf 1.849 Haushalte. Dementsprechend ist auch die Zahl der Arbeitslosen von einem Allzeithoch von mehr als 13.000 Menschen während der Corona-Pandemie auf derzeit knapp 7.000 Personen gesunken, so die Sozialreferentin.

Neben der guten Wirtschaftslage würden auch gesetzliche Verschärfungen den Bezieherkreis der Sozialhilfe immer enger stecken, so Hörzing weiter. Damit würde die Sozialhilfe immer weniger Menschen erreichen.

In der Detailanalyse zeigt sich, dass etwa im 4. Quartal des vergangenen Jahres im Monatsschnitt 1.919 Menschen in Linz die Sozialhilfe bezogen haben. 47 Prozent aller Bezieher (903 Personen) sind österreichische Staatsbürger, 41 Prozent (787 Personen) sind anerkannte Flüchtlinge. Die restlichen 12 Prozent entfallen auf EU-Bürger und Drittstaatsangehörige (insgesamt 229 Personen).

Fast drei von vier Sozialhilfebezieher (72 Prozent) leben in Ein-Personen-Haushalten, knapp ein Viertel der Berechtigten sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Modell LIFE gefordert

Dass anerkannten Flüchtlinge immer noch eine sehr große Gruppe in der Sozialhilfe sind, bestätigt für Hörzing nur eines: "Die Sozialhilfe ist nicht das geeignete Instrument, um Asylberechtigte dauerhaft in Beschäftigung zu bringen." Sie plädierte einmal mehr für das Modell LIFE (Lebensunterhalt, der Integration fordert und ermöglicht), um Asylberechtigten mehr individuelle Betreuung und mehr individuelle Angebote zu bieten. So appellierte Hörzing erneut an die Bundesregierung, ein Case-Management zu installieren, das auf Hilfe zur Arbeit abziele.

