Gut zu hören: Eurofighter fingen Flugzeug in 2000 Meter Höhe ab

Der Grund: Eurofighter haben in rund 2000 Meter Höhe ein Flugzeug abgefangen, weil es keine Funkverbindung zur Austro Control hatte. Ähnliche Vorfälle ereignen sich im Schnitt etwa einmal pro Woche, aber meist weiter oben - und daher am Boden nicht so gut hörbar.

"Meistens haben die Flugzeuge die Funkverbindung ausgeschaltet", sagte der Oberst. "In 90 Prozent der Fälle erkennen die Piloten gleich den Fehler, wenn sie die Eurofighter sehen." Die Maschine am Dienstag wurde von zwei Eurofighter aus dem Großraum Linz begleitet, im Raum Amstetten stellten die Piloten den Funkverkehr wieder her.