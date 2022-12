Gurtenmuffel, Alkolenker, Wildpinkler: 99 Strafen verhängt

Die Kontrollen in der Landeshauptstadt begannen am Montagnachmittag um 14 Uhr und endeten in der Nacht auf Dienstag gegen zwei Uhr früh. Dabei kam es im gesamten Stadtgebiet zu Anhaltungen und Dutzenden Beanstandungen. Die Bilanz: 71 Autolenker und Autolenkerinnen wurden einem Alkovortests unterzogen, lediglich zwei Verkehrsteilnehmer hatten zu viel getrunken. Deren Führerscheine sind vorläufig weg, die Anzeigen werden gerade geschrieben. 37 Organmandate und 58 Verkehrsanzeigen wurden ausgestellt: Gurtenmuffel, Alkohol (2), Raser, bis hin zu Handy am Steuer fällt in diese Kategorie. Ein Verkehrsteilnehmer wurden wegen Drogen angezeigt. Dazu kamen aber auch drei "verkehrsfremde" Anzeigen: einmal wegen einer Anstandsverletzungen (Wildpinkler), einmal musste ein Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz geahndet werden und eine Ordnungsstörung war auch dabei.

, 55 Verkehrsanzeigen, 2 Anzeigen nach der StVO (Alko), 1 Anzeige nach der StVO (Suchtgift) 1 Anzeige wegen Anstandsverletzung, 1 Anzeige wegen Ordnungsstörung, 2 Führerscheinabnahmen wegen Alkohol, 1 Anzeige nach dem JSchG erstattet wurden.