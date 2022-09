Egal, ob auf dem Weg zur Schule, zum Arbeitsplatz oder in der Freizeit: Für viele Landsleute ist die Linzer Lokalbahn, liebevoll "Lilo" genannt, nicht mehr aus ihrem Alltag wegzudenken. Seit nunmehr 110 Jahren fährt die Bahn – die früher auch "Gurkerl-Express" (in Anlehnung an das Gemüse-Anbaugebiet Eferdinger Becken) genannt wurde – zwischen Linz, Eferding und Waizenkirchen. Rund zwei Millionen Fahrgäste werden jährlich verzeichnet, 1987 waren es erst 750.000 gewesen. Gedenken an