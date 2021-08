Estermannstraße 11. Eine Adresse, an der man schnell einmal achtlos vorbeifährt, weil hier, mitten im Linzer Industriegebiet, niemand damit rechnen würde, hinter der "Birken-Front" an der Straße einen fast paradiesisch anmutenden Garten zu finden. Es ist die Heimat der Familie von Christoph Wiesmayr, die in vierter Generation den Auboden bis vor kurzem als landwirtschaftliche Anbaufläche genutzt hat.