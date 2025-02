30 neue Wohnungen für das Keferfeld

Am gestrigen zweiten Sitzungstag des Linzer Gestaltungsbeirats gab es im zweiten Anlauf grünes Licht für das Bauvorhaben der Compact Projektentwicklung in der Ottensheimer Straße 17 und 19. Das dreigeschoßige Eckhaus füge sich harmonisch in das Ortsbild von Alt-Urfahr ein.

In der Planungsvisite finalisiert wird ein Neubau in der Schillerstraße. Die Projektanten verzichten auf eine Tiefgarage und planen stattdessen, Stellplätze auf einem fußläufig erreichbaren Grundstück nachzuweisen. Zudem wird um eine 30-prozentige Nachsicht bei den Stellplätzen gebeten. Bürgermeister Dietmar Prammer (SP) wies nochmals auf seine Forderung hin, dass die aktuellen landesrechtlichen Regelungen bezüglich der Stellplätze, besonders in den Innenstädten, überarbeitet werden müssten. Diese gefährdeten wertvolle Grünflächen in der Innenstadt.

Abbruch in Goethestraße

Ebenfalls in der Planungsvisite weiterbehandelt wird ein Neubau in der Goethestraße 55, für den ein Gründerzeithaus weichen muss (die OÖN haben berichtet). Der erste Entwurf von Architekt Laurenz Wagner konnte nicht überzeugen, der neue fügt sich besser in den historischen Bestand ein. Die oberste Gaupenreihe muss der Bauherr aber noch streichen und auch bei der Fassade nachbessern.

Neubau im Keferfeld

Ein Wohnbauprojekt im Keferfeld, an der Straße „Zum Sonnenaufgang“, wurde nach den Entwürfen der PB + P Architekten erneut vorgestellt. Geplant sind drei zweigeschoßige Gebäude und einer Tiefgarage, die insgesamt 30 Wohnungen bieten. Nach einer Wiedervorlage wurden die Pläne um wesentliche Anpassungen, insbesondere zur Freiraumgestaltung, erweitert. Ein Landschaftsarchitekturbüro wurde dazu eingebunden. Die Gebäude sind durch eingeschoßige Verbindungsbauten mit transparenten Zugangsbereichen verbunden, die auch Platz für Fahrrad- und Kinderwagenräume sowie Müllräume bieten. Der Gestaltungsbeirat lobte die Verbesserungen, insbesondere bei der Freiraumgestaltung, sieht jedoch noch letzte Details, die im Rahmen einer Planungsvisite geklärt werden sollen.

