Grünes Licht für Linzer Photovoltaik-Offensive

Im Dezember wurde die Photovoltaik-Offensive vorgestellt, nun muss noch der Gemeinderat kommende Woche zustimmen. Im Ausschuss gab es bereits grünes Licht.

Wie berichtet, will die Stadt Linz mehr als 100 PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden montieren und damit im Endausbau 85 Mal mehr Sonnenenergie erzeugen, als das heute der Fall ist. Die Energieproduktion entspricht dann ungefähr dem Verbrauch von 4000 Haushalten. Bürgermeister Klaus Luger (SP) sieht darin einen wesentlichen Bestandteil der Strategie der Stadt, bis 2040 klimaneutral zu werden.

Einsparungen von etwa einer Million Euro

Zwar steht die Ökologie im Vordergrund, es gibt aber auch ökonomische Vorteile. So geht die Stadt von einer jährlichen Ersparnis von rund einer Million Euro aus. Im besten Fall kommen bis zur Hälfte der 20 Millionen Euro Investitionskosten vom Bund.

Die Paneele sollen in den Jahren 2024 bis 2027 montiert werden, in der ersten Etappe sind das Brucknerhaus, das Neue Rathaus, der Posthof, der Sportpark Pichling und das Volkshaus Dornach an der Reihe. "Linz wird dadurch die erste Stadt, die den Ausbau der PV-Energie im großen Rahmen realisieren wird", sagt Liegenschaftsreferent Stadtrat Dietmar Prammer (SP).

Drei Monate hinter Zeitplan

Ganz im Zeitplan ist man damit aber nicht. Das liegt einerseits an Lieferengpässen und Personalmangel bei den Unternehmen. Andererseits an den organisatorischen und juristischen Herausforderungen, die laut ILG-Geschäftsführer Markus Eidenberger wesentlich größer seien als die technischen. Um den erzeugten Strom dort nutzen zu können, wo er gebraucht wird, gründet die Stadt elf Erneuerbare Energiegemeinschaften, die unter dem Dach der ebenfalls noch zu gründenden Linzer Energiegemeinschaft GmbH (LEG) gebündelt werden. Bislang war es nur möglich, den eigenproduzierten Strom innerhalb der jeweiligen Grundstücksgrenze zu verbrauchen. Die Verzögerung dürfte etwa drei Monate ausmachen. Da Experten aber aufgrund der sich abzeichnenden Krise am Bau von kürzeren Lieferzeiten und sinkenden Preisen ausgehen, sei es aber "kein richtiges Unglück, dass wir jetzt ausschreiben", sagt Eidenberger.

Mehr zum Thema Linz Linz plant Photovoltaik-Offensive mit mehr als 100 Anlagen LINZ. 111 Photovoltaik-Anlagen sollen in wenigen Jahren rund 40 Prozent des städtischen Strombedarfs decken und Linz der Klimaneutralität ein ... Linz plant Photovoltaik-Offensive mit mehr als 100 Anlagen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl