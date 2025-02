Grünes Licht für Hochhauspläne: Ein Diamant für den Linzer Süden

Gestern gab es, wie berichtet, grünes Licht für das Hochhausprojekt "The Mozart" an der Ecke Mozart- und Dametzstraße. Wie brichtet erreichtet der Investor Christian Lengauer ein 36 Meter hohes Gebäude, im dritten Anlauf gab der Gestaltungsbeirat die etwas abgespeckten Pläne frei.

Mehr zum Thema: So soll das neue Hochhaus an der Linzer Mozartstraße aussehen

Das Projekt war aber nicht das einzige Hochhaus, das gestern im Beirat diskutiert und zur Einreichung freigegeben wurde.

Elfgeschoßiger Lebensraum

An der Kreuzung Dauphinestraße/Karl-Steiger-Straße im Linzer Stadtteil Kleinmünchen will die gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft "Lebensräume" ein elfgeschoßiges Gebäude mit etwa 60 Wohnungen errichten, genannt "Diamant". Das Design des Gebäudes fällt durch seine sechseckige Form auf, die an einen Diamanten erinnert, und ein oberstes Stockwerk mit einem Dachgarten. Neben Balkonen und Loggien sind auch Grünflächen mit Baumpflanzungen entlang der Straßen sowie ein Kinderspielplatz auf dem erdgeschoßigen Gebäudeteil vorgesehen.

Moderne, geförderte Wohnungen

Der Gestaltungsbeirat lobte die klare Bauweise und die Freiraumgestaltung. In der Diskussion gab es Verbesserungsvorschläge für das Dachgeschoß, wie möglicherweise eine Outdoor-Küche und sanitäre Einrichtungen, um den Gemeinschaftsbereich zu fördern. "Mit diesem Projekt erweitern wir das Angebot an modernen, geförderten Wohnungen", sagt Bürgermeister Dietmar Prammer (SP). Wie bei Lengauers Projekt, braucht auch der Diamant eine Änderung des Bebauungsplans im Gemeinderat.

GWG baut in der Franz-Kurz-Straße

Auch für einen Neubau der GWG in der Franz-Kurz-Straße erteilte der Beirat gestern grünes Licht. Der Neubau umfasst 23 Wohnungen, denen jeweils eine Loggia, ein Balkon oder eine Terrasse zugeteilt ist. Im Erdgeschoß profitieren die Wohnungen von vorgelagerten Privatgärten. Die angrenzenden Freiflächen wurden als Naherholungsbereiche gestaltet, die auf die Bedürfnisse aller Altersgruppen abgestimmt sind und sich in einer ruhigen Lage hinter dem Gebäude befinden. Zudem ist die Lage hervorragend an den öffentlichen Verkehr angebunden, mit einer Straßenbahnhaltestelle in unmittelbarer Nähe.

Drei weitere Vorhaben wurden vom Beirat auf Wiedervorlage gesetzt. Hier bedarf es noch weiterer Überarbeitungen, um die Projekte weiterzuentwickeln und an die städtebaulichen Anforderungen anzupassen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper