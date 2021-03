Grüner Umweltstadtrat will Ennser Bürgermeister werden

In Enns stehen die Zeichen auf Veränderung: Bürgermeister Franz Stefan Karlinger (SP) wird (wie berichtet) im Herbst nicht mehr zur Wahl antreten - einen neuen Stadtchef wird es also fix geben. Einer, der Ambitionen auf das Amt hat ist Umweltstadtrat Michael Reichhardt, er wird für die Grünen um den Bürgermeistersessel rittern. Reichhardt hat seit 2016 das Ennser Umweltressort übernommen, neben Mobilitätsthemen liegen ihm auch der Schutz der Ennser Naherholungsgebiete, der Erhalt wertvoller Böden und der Ausbau der lokalen Energieversorgung am Herzen.

"Es bedarf einer Professionalisierung im Klimaschutz"

Seinen Vorsitz im Arbeitskreis Umwelt und Energie der Stadtgemeinde hat er aber dennoch zurückgelegt, als Abkehr von den dort behandelten Themen will Reichardt das aber nicht verstanden wissen. „Ganz im Gegenteil, eine klimafitte Stadt ist überlebenswichtig. Da ist ein Arbeitskreis mit engagierten Freiwilligen zu wenig. Es bedarf dringend einer Professionalisierung im Bereich Klimaschutz.“ Diese Professionalisierung soll, so Reihhardt, mit einer offiziellen Stelle im Stadtamt umgesetzt werden.

Neben der Verbesserung für Radfahrer und Fußgänger will sich der Bürgermeisterkandidat, der als Physiotherapeut arbeitet, auch für eine Aufwertung des Ennser Hauptplatzes stark machen: Dort soll es künftig mehr Zonen ohne Konsumationszwang mit ausreichend Schatten und Sitzgelegenheiten geben. Die Bürger sollen, so die Vorstellung von Reichhardt mehr Mitspracherecht bekommen, er kündigt an einen Bürgerrat gründen zu wollen, um den Ennsern mehr Möglichkeit zu geben die eigene Stadt zu gestalten.