Grüner, kühler, einladender: So soll der Hauptplatz lebendig bleiben

Große Bäume, für die eigene Wurzelräume geschaffen werden, Oasen als Schattenspender und zwei Bänder aus nachhaltigem, weil langlebigem Granitsteinpflaster an der Ost- und Westseite mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten: So will das Wiener Büro 3:0 Landschaftsarchitektur den Hauptplatz aufwerten und neu definieren. "Wir haben den Piazza Navona in Rom als Vorbild für den Hauptplatz genommen", sagte Oliver Gachowetz.

Es ist ein Zufall, dass aus den 34 anonymisierten zum Gestaltungswettbewerb eingereichten Projekte ausgerechnet jenes von 3:0 Landschaftsarchitektur ausgewählt wurde, sagte Planungsreferent Dietmar Prammer (SP) bei der Präsentation der Ergebnisse. 3:0 haben bekanntlich den Wettbewerb für die Neugestaltung des Martin-Luther-Platzes gewonnen.

Nach der Entscheidung für das Siegerprojekt sollen heuer die Planungen konkretisiert werden. Mit den Umgestaltungsmaßnahmen soll dann im Jahr 2026 gestartet werden. Wie lange diese dauern werden, darüber konnten Prammer und Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) noch keine endgültigen Angaben machen. Sechs Millionen Euro sind jedenfalls dafür vorgesehen, allerdings noch nicht budgetiert.

"Historischer Moment"

Die Umgestaltung, die aufgrund der Sperre des Hauptplatzes für den Durchzugsverkehr erst möglich gemacht wurde, wird von den Verantwortlichen als "Meilenstein" und "historischer Moment" bezeichnet. "So eine Chance zur Neugestaltung bekommt man nur einmal", sagte Prammer, dem es aber wichtig war, dass der Hauptplatz als Zentrum der Stadt für Veranstaltungen bespielbar und lebendiger Mittelpunkt bleibt.

Beim Neptunbrunnen soll eine Oase mit drei Bäumen entstehen. Bild: 3:0 Landschaftsarchitektur

Für die Märkte werden die geplanten Bäume rund um den Neptunbrunnen ebenso wenig Auswirkungen haben wie für Großveranstaltungen wie den Marathon. Verlegt werden aber bei der Neugestaltung die TIM-Plätze. Die Taxiplätze werden vorerst erhalten bleiben, könnten aber ebenfalls in weiterer Folge einen neuen Standort erhalten. Darüber werde ebenso geredet wie über den Bummelzug, den Prammer und Schobesberger erhalten wollen. Ob Abfahrt und Ankunft weiterhin dort bleiben werden, wo sie jetzt sind, werde sich zeigen. "Wir sind in guten Gesprächen mit den Verantwortlichen", sagte Prammer.

Erste politische Reaktionen gab es auch. Stadtrat Michael Raml (FP) meinte, dass "bunte Entwürfe noch keine erfolgreiche Umsetzung garantieren" würden, und erneuerte dabei seine Kritik an der "vorzeitigen" Sperre des Hauptplatzes für den Autoverkehr. Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) begrüßte die umfassende Neugestaltung, wodurch die Lebensqualität "einen dringend notwendigen Schub nach vorne" erhalten würde. Dabei verwies er darauf, dass der Anstoß dazu von der Linzer ÖVP kam.

Interessierte können bis 6. Februar alle Projekte in einer Ausstellung im Foyer des Alten Rathauses begutachten.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber