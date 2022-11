Grüner Ärger über "Minimundus-Radstreifen"

Nur 78 Zentimeter sei der Radweg breit, heißt es in einer Aussendung der Grünen. Damit widerspreche der Radweg "allen Vorgaben und Regeln", kritisiert die Grüne Mobilitätssprecherin Dagmar Engl und spricht von einem "Minimundus-Radstreifen". Zwar sei die Fahrbahn saniert worden, aber der Streifen sei lediglich mit neuer Farbe markiert worden. Engl fordert daher einen "ordentlichen Radstreifen auf der B126" und nutzt den Anlass für einen generelle Kritik: "Die Verantwortlichen sehen offenbar keinen Bedarf an Radsicherheit." Einen Antrag der Grünen, Gefahrenstellen und Sicherheitslücken im Radwegenetz zu er- und beheben, hätte Schwarz-Blau abgelehnt. Die Notwendigkeit sei aus ihrer Sicht sehr wohl gegeben: "„Noch nie in den vergangenen 30 Jahren haben sich so viel Personen beim Radfahren verletzt wie 2021. Vor allem durch mangelnde oder gefährliche Infrastruktur."