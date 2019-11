Grüne wollen Mitarbeiter für Klimaschutz an JKU

Nun setzt sich Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) dafür ein, dass es so eine Stelle auch an der Johannes-Kepler-Universität in Linz gibt. Die Grünen werden daher bei der morgigen Sitzung beantragen, dass der Gemeinderat eine Resolution beschließt – und die JKU auffordert, "nach Möglichkeit eine Stelle zur Unterstützung und Vernetzung der ,Scientists for Future’ und der ,Students for Future’ einzurichten".

Die beiden Bewegungen sind im Zuge der "Fridays for Future" entstanden, bei denen Schüler die Politik zu mehr Handeln im Klimaschutz auffordern.

