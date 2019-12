Grüne Sorgen um Linzer Grüngürtel

„Der Schutz unseres Grüngürtels muss unbedingt Priorität haben. Die betroffene Fläche ist für die Stadt eine wichtige Grünzone. Dieser Teil des Linzer Grüngürtels hat nicht nur für die Naherholung, sondern auch für die Kühlung und Durchlüftung der Stadt eine wichtige Bedeutung.“ Mit diesen Worten reagiert Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) auf ein geplantes Bauvorhaben nahe der Johannes Kepler Universtität.

Eine Firma möchte auf einem als Grünland gewidmeten Grundstück 3000 Quadratmeter Wald roden und dort eine Bebauung vornehmen. Die Naturschutzabteilung im Magistrat gab ihre Stellungnahme dazu ab. Und die fiel klar negativ aus: „Das geplante Vorhaben stellt einen gravierenden Eingriff in eine natürliche Waldgesellschaft und in ein intaktes Landschaftsbild dar und kann daher fachlich aus der Sicht des Natur- und Landschaftssschutzes nicht vertreten werden“, heißt es in der Expertise.

Zudem widerspreche die gewünschte Umwidmung den Zielen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes. „Die Profitinteressen privater Investoren dürfen nicht wichtiger sein, als der Erhalt des Grüngürtels und somit des Lebensraums von uns allen.“ Hier sei dringend ein Umdenken notwendig, so Schobesberger.