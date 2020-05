Grüne kritisieren Autokino-Pläne an der Donau

Doch mit der Corona-Krise war es auch um den Urfahraner Markt geschehen. Dennoch steht das Areal derzeit wieder einmal (politisch) in Diskussion. Stichwort: Autokino.

Die Linzer Grünen haben mit den von Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Vizebürgermeister Markus Hein (FP) befürworteten Plänen erwartungsgemäß nichts am Hut. Stadträtin Eva Schobesberger hält es für absurd, "einen der schönsten Plätze in unserer Stadt" wieder den Autos zur Verfügung zu stellen. Ein Autokino sei in höchstem Maße kontraproduktiv. Sie fühle sich wie im falschen Film, sagt Schobesberger mit Verweis auf die bis zu 250 parkenden Autos mit eingeschalteter Klimaanlage und laufendem Motor beim abendlichen Autokino-Besuch.

Vorzug für "Insel-Projekt"

Für die Grünen sind die Pläne auch insofern unverständlich, als es gleichzeitig ein Projekt gibt, das Areal in eine grüne Insel zu verwandeln, das, wie von den OÖN berichtet, auch auf politischer Ebene sehr viel positive Resonanz ausgelöst hat. Die Pläne stammen vom Architekturkollektiv G.U.T., das sich wie die Zukunftswerkstatt mit einer Nutzung des Jahrmarktgeländes beschäftigt hat.

Schobesberger würde sich deshalb wünschen, "eines der am Tisch liegenden Projekte aufzugreifen oder kurzfristig für den Sommer eine Lösung zu finden, bei der das Jahrmarktgelände den Menschen zurückgegeben wird".

