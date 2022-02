Grüne für Tempo 30 im Neustadtviertel

Grundsätzlich klingt alles sehr einfach. Verkehrsberuhigende Maßnahmen wie eine generelle Tempo-30-Zone würden die Raser einbremsen und die Lebensqualität für die Bewohner erhöhen. Doch was hilft es, wenn die Anrainer seit vielen Jahren dafür plädieren und zuletzt auch die Verantwortlichen des „Kindergarten für Alle“ auf die gefährliche Situation entlang der Humboldstraße aufmerksam gemacht haben (die OÖN berichteten), nur politisch gibt es wenig Willen, am Ist-Zustand etwas zu ändern.

„Neuer Verkehrsreferent, altes Problem“ - so fast der Grüne Klubobmann Helge Langer das Dilemma zusammen. So könne es nicht weitergehen, sagt Langer, spricht sich für eine Neuaufteilung des vorhandenen Straßenraumes aus und will flächendeckend Tempo 30 im Neustadtviertel. Dazu wird es im Gemeinderat neuerlich einen entsprechenden Antrag geben.

Das scheint notwendig, da sich der einstimmige Beschluss im Gemeinderat für ein „zeitnahes Konzept für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der inneren Stadt und angrenzenden Bezirken“ in der Realität als leere Forderung entpuppt hat. Auf den Straßen des Neustadtviertels ist nichts geschehen.

Nun will Langer von Verkehrsreferent Bernhard Baier (VP) geeignete Maßnahmen umgesetzt sehen, um das Problem der Raser zu lösen. Bislang stand Baier aber, wie berichtet, auf der Bremse, sprach sich vehement gegen Tempo 30 aus. Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 17. März statt.