Leondinger Grüne für Erhalt der Trinkwasserbrunnen

Stadtrat Sven Schwerer (Grüne) will keine vollkommene Abhängigkeit von nur einem Anbieter.

Die Nachricht, dass in Grundwasserproben in Leonding eine Belastung mit Industriechemikalien festgestellt wurde, hat große Verunsicherung ausgelöst. Die Ursachensuche durch die Abteilung Wasserwirtschaft des Landes ist, wie berichtet, im Laufen.

Gesichert betroffen sind der Stadtteil Staudach sowie die Brunnen zweier kleinerer Wassergenossenschaften im Harterfeld, möglicherweise auch die Stadtteile Jetzing und Felling, informiert die Stadtgemeinde online. Die dortigen Anrainer sind aufgerufen, auf das Wasser aus den Brunnenanlagen zu verzichten, die Anschlüsse der Linz AG sind nicht betroffen.

Mehr zum Thema Linz Chemikalien in Leondinger Grundwasser: Weitere Proben entnommen

Mittelfristig gelöst werden könne das Problem nur, indem man die Häuser an die Ortswasserleitung anschließe, hieß es dazu aus dem Rathaus. "Der flächendeckende Anschluss an das Netz der Linz AG wäre eine einfache Lösung. Das würde allerdings bedeuten, dass es eine vollkommene Abhängigkeit von nur einer Wasserversorgung in der Region gäbe", gibt nun Stadtrat Sven Schwerer (Grüne) zu bedenken. Zudem würden die damit verbundenen Kosten eine finanzielle Mehrbelastung für die Betroffenen bedeuten.

Schwerer spricht sich dafür aus, dass mehrere Hausbrunnen und Wassergenossenschaften erhalten bleiben: "Im Krisenfall könnten diese das wertvolle Gut unseres Trinkwassers bereitstellen. Außerdem sichern sie das Schadstoff-Monitoring in Leonding."

