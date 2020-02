Grüne fordern Antworten zu den Grünflächen ein

Beide Flächen eint, dass sie 2018 aus dem überregionalen Grünzug des Landes und dessen Schutz herausgelöst wurden. Helge Langer, Klubobmann der Grünen, fordert von Bürgermeister Klaus Luger (SP) nun Antworten ein: "Wer war für die Herauslösung verantwortlich? Hat die Stadt an der Aufweichung des Grüngürtels mitgewirkt, oder hat das Land die Entscheidung alleine getroffen?" Zudem sei interessant, in welchen politischen Gremien dazu Beschlüsse gefasst wurden, so Langer weiter.

Klarheit soll eine Anfrage zu den herausgelösten Flächen bringen: Neben der Fabasoft-Fläche und dem Minigolfplatzareal geht es auch um die Fläche für die verworfenen LASK-Stadion-Pläne sowie die südöstliche Fläche nahe dem Südpark Pichling. "Umwidmungen im Grüngürtel wurde durch die Herausnahme Tür und Tor geöffnet. Jetzt gilt es zu klären, wie es dazu kommen konnte", so Langer.

