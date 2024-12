Gründerzeithaus-Abbrüche: "Es bräuchte neue Kriterien"

Das Gründerzeithaus in der Goethestraße soll abgerissen werden.

Zwei Gründerzeithäuser waren heute neben anderen Projekten Thema im Gestaltungsbeirat der Stadt Linz. Während ein von Architekten Kneidinger geplantes Projekt in der Mozartstraße 36 den Altbau sanieren und mit einem Holzbau aufstocken will, soll das 1898 von Franz Weiss erbaute Haus mit neobarocker Fassade in der Goethestraße 55 jedoch abgebrochen werden (die OÖN haben berichtet).