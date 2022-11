Grottenbahn-Drache Sebastian wagt sich aufs Eis

Den Advent genießen und die Zeit bis Weihnachten verkürzen - dabei wollen die Verantwortlichen der Linz AG Bäder ihren Kunden helfen, und zwar in Form eines bunten Programmes, das viel Spaß und Abwechslung verspricht.

So wagt sich etwa Grottenbahn-Drache Sebastian aufs Eis, um mit den Kindern gemeinsam ein paar Runden zu drehen. Auftakt ist am 26. November in der Saunaoase Ebelsberg, am 3. Dezember ist er in der Erlebnisoase Schörgenhub zu Gast, am 10. Dezember in der Fitnessoase Parkbad. Zwei Stunden wird Sebastian - jeweils von 14 bis 16 Uhr - im Einsatz sein. Kleine Überraschungen hat er immer mit dabei.

Am 3. Dezember (von 18.30 bis 21.30 Uhr) ist in der Donaupark Eishalle bei der Eisdisco Tanzen angesagt, am 8. Dezember gehört das Eis im Parkbad dann schließlich den Perchten, die von 17 bis 18 Uhr für Stimmung sorgen.

Spiel- und Badespaß beim Kindernachmittag

Auch Wasserratten kommen auf ihre Kosten: Sie erwartet am 18. Dezember in der Familienoase Biesenfeld ein ganz besonderes Spiel- und Actionprogramm. Von 13 bis 16 Uhr gibt es Animationen mit verkleideten Akteuren in und um das Wasser, von 16 bis 17.30 Uhr können sich alle Wasserratten auf dem zwölf Meter langen Wasserparcours austoben.

Entspannung verspricht die neue Salzoase in der Wellnessanlage Hummelhof. Bild: Linz AG

Wer es etwas ruhiger angehen lassen will, sollte einen Besuch in der neuen Salzoase in der Wellnessoase Hummelhof ins Auge fassen. Die Salzsteinwände in Kombination mit dem Salznebel sorgen für ein besonders wohltuendes Mikroklima, das unterstützend beziehungsweise vorbeugend bei Atemwegs- und Hauterkrankungen und Stress wirken soll. Kinder können die Salzoase immer freitags am Kinderwellness-Tag in Begleitung eines Erwachsenen besuchen, auf sie wartet eine eigene Kinderecke mit kleinen Salzkugeln.