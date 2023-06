Großteils ruhige erste Woche nach Sperre des Mona-Lisa-Tunnels

"Das ganz große Staudilemma ist gottlob ausgeblieben", sagt Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) nach den ersten zehn Tagen des gesperrten Mona-Lisa-Tunnels. Zumindest waren die Zeitverluste laut Hajart durch die Staus nicht ausufernd, auch wenn es nicht ohne Zeitverlust gehe.

Umstieg hat bislang gut geklappt

Hajart appelliert an die Bevölkerung, „auch weiterhin – wenn möglich – das eigene Auto stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel oder einspurige Fahrzeuge umzusteigen“. Das habe bislang meist gut geklappt, wie die hohe Anzahl an Fahrgästen in den Bussen, an Fahrrädern und Motorrädern auf der Ausweichstraße gezeigt hat. Dort dürfen nur öffentliche Verkehrsmittel und einspurige Fahrzeuge unterwegs sein.

Die Sperre dauert noch bis 8. September an.

