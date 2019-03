Großinsolvenz in Linzer Gastronomie: Vier Lokale seit gestern geschlossen

LINZ. Arkadenhof, Schiefer Apfelbaum, Auerhahn und "Herzstück" im Haid-Center betroffen.

Gastronom René Weber in besseren Zeiten in seinem Lokal Arkadenhof. Bild: haas

Schock für die 52 Mitarbeiter des Linzer Gastronomen René Weber. Sie erfuhren gestern, dass sie ab sofort keinen Job mehr haben. Weber muss Insolvenz anmelden.

Betroffen sind die Lokale Arkadenhof in der Taubenmarkt-Arkade, das Gasthaus Auerhahn in der Freistädter Straße in Linz-Urfahr, das Traditionslokal Schiefer Apfelbaum beim Neuromed Campus (vormals Wagner-Jauregg), sowie das Lokal im Haid-Center namens Herzstück.

Auch Lokale in Graz und Wien zu

"Leider habe ich die Expansion nach Wien und Graz unterschätzt. Ich habe kein Geld mehr", sagt René Weber im OÖN-Gespräch. Der Gastronom hat sich über Linz hinausgewagt und jüngst in Wien das Lokal Junge Römer und in Graz das Henry Sanchez eröffnet. Auch dort stehen 18 Mitarbeiter vor verschlossenen Türen.

Auch die Linzer Mitarbeiter sind verzweifelt, wie ein Besuch gestern vor dem geschlossenen Arkadenhof zeigte. Den OÖNachrichten schilderten drei Mitarbeiter ihr Leid. "Ich bin im ersten Lehrjahr. Sonntagabend habe ich über WhatsApp erfahren, dass ich Montag ins Lokal kommen soll. Jetzt bin ich arbeitslos", sagt Aliona aus Linz. Genauso traf es Lehrling Apawan (18): "Ich weiß nicht, wie es weitergeht." Tobias (19) hat gerade ausgelernt: "Ich schaue jetzt, dass ich so schnell wie möglich zum Zivildienst komme."

René Weber hat seit Jahren mit hochfliegenden Plänen von sich reden gemacht und nach und nach expandiert. Den lange leerstehenden Gasthof Auerhahn in Linz-Urfahr hat er gepachtet und zum Tageslokal umgewandelt. Weber versuchte, mit besonders preiswerten Mittagsmenüs zu punkten. Zuletzt hatte er gegenüber den OÖNachrichten erwähnt, mit einer gemeinsamen Küche für das Herzstück im Haid-Center und sein "Herzstück", dem Auerhahn, Synergien heben zu wollen. Nun aber müssen sich die Eigentümer um neue Pächter umschauen.

Im Haid-Center dürfte man auch nicht erfreut über die überraschende Schließung sein. Das "Herzstück" ist dort Teil eines Food-Courts, in dem nun eine Lücke klafft. René Weber, der die Insolvenz nach eigener Aussage heute anmelden will, kämpfte bis zuletzt. Erst jüngst war der Arkadenhof wegen Renovierung geschlossen gewesen; das Interieur wurde aufgefrischt.

Überschuldung eine Million Euro

Die Überschuldung betrage rund eine Million Euro, sagt René Weber auf Anfrage. Nicht fest stehe derzeit, ob es eine Weiterführung geben könnte.

Bereits gestern meldeten sich bei der Linzer Arbeiterkammer einige betroffene Mitarbeiter. Sie haben auch das Februar-Entgelt nicht bekommen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema