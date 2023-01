Großes Tarock-Neujahrsturnier im Casino Linz

270 Spieler sind zugelassen, noch gibt es freie Plätze. Für Mitorganisator Peter Haudum aus Helfenberg ist das Ambiente des Linzer Casinos eine Abwechslung. "Da kommt eine ganz andere Stimmung auf", sagt er. Sonst hält er natürlich dem klassische Wirtshaus die Treue, ist doch sein eigener Gasthof in Helfenberg eines der Zentren der Mühlviertler Tarockspieler.

Corona hat dem Tarockieren nicht geschadet

Das Neujahrsturnier in Linz ist Teil des Tarock-Cups, der heuer mit 19 Turnieren und einem großen Finale über die Bühne geht. "Es läuft wieder gut", sagt Haudum. Corona hat dem Spiel nicht geschadet, im Gegenteil: "Ich habe noch nie so viel gespielt, wie in der Corona-Zeit", sagt er. Auch Nachwuchsprobleme gebe es keine. Nach dem Casino Linz macht der Cup am 13. Jänner im Hotel Stockinger in Ansfelden statt.

Das Turnier in Linz startet um 16 Uhr. Infos zur Anmeldung findet man unter tarockcup.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper